Importância do descanso nas férias escolares

Quando se fala em férias associamos, de imediato, ao tempo destinado ao descanso físico e psicológico.

A altura das férias serve para tirar as crianças e os jovens da sua rotina, pois o cérebro humano precisa de relaxar, descomprimindo da pressão diária ao longo do ano escolar. Dormir mais horas por noite, levantar-se mais tarde, descansar e realizar atividades prazerosas e divertidas são imprescindíveis para recuperar, com rapidez, o cansaço mental. Por exemplo, ir à praia, fazer caminhadas e piqueniques, ir ao cinema, andar de bicicleta, viajar, passear, conviver com os amigos e realizar brincadeiras ajudam também na recuperação do cansaço. Por isso considero fulcral que se estimule as crianças e os jovens, nas férias, a realizar atividades distintas ao ar livre, evitando o excessivo tempo a ver televisão, a manusear o tablet ou até mesmo navegando na internet.

As férias escolares são o tempo indicado ao relaxamento e à descontração, visto que ao longo do ano escolar as crianças e os jovens acabam por estar envolvidos em diversas atividades e com rotinas exigentes e extremamente cansativas não lhes sendo possível fazer determinadas brincadeiras e atividades. Obviamente que muitos pais, nesta altura, não conseguem estar de férias, por isso a procura pelas Atividades de Tempos Livres é uma alternativa que ajuda a suprir o tempo livre dos filhos, onde são desenvolvidas atividades dinâmicas e interativas. Nessas atividades as crianças envolvem-se em tarefas ricas, estruturadas e diversificadas e acima de tudo lúdico-pedagógicas, levando-as a brincar, a relaxar e a se socializar com os seus pares. Desta forma fortalecem a sua capacidade de negociação, de resolução de conflitos, o poder de argumentação, a colaboração, a partilha, o respeito pelas regras … desenvolvendo, de modo abrangente e holístico, a esfera emocional.

A natação, a hipoterapia, a patinagem, a ginástica rítmica, a realização de experiências científicas e sensoriais, a ida às bibliotecas para assistir a atividades de promoção de leitura são excelentes opções que facilitam o relaxamento e a recuperar toda a energia perdida.

O tempo dedicado ao descanso e à brincadeira é fulcral, pois as crianças têm uma maior necessidade de reproduzir, inventar brincadeiras e jogos, despertando a imaginação e a criatividade. Brincar ativa o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da criança, de modo saudável e harmonioso através de entretenimento e da diversão.

Andar, correr, saltar, escalar facilitam toda a coordenação motora, o seu equilíbrio e o desenvolvimento da força muscular. Além do desenvolvimento motor, as atividades lúdicas realizadas em tempo de férias estimulam a nível cognitivo, visto possibilitarem uma panóplia de desafios mentais, que despertam a lógica, o pensamento crítico e reflexivo. Por exemplo realizar jogos de memória, fazer construções, realizar sopas de letras, quebra-cabeças, jogo do galo e do enforcado ajudam cognitivamente. Da mesma forma que o brincar ao faz de conta, brincar com o animal de estimação, o ler e inventar histórias exercitam a criatividade das crianças e aliviam o stress, libertando assim toda a energia acumulada. Sem dúvida alguma, que o momento lúdico durante as férias facilita a gestão das emoções de modo saudável e positivo.

Logo, as férias escolares são o momento ideal para o verdadeiro descanso, para que cada criança ou jovem possa vivenciar as suas aventuras, os seus desejos e usufruir do ócio, assegurando a sua saúde quer física, quer mental e consequentemente ajudando na obtenção da sua própria felicidade.

As férias escolares são ainda facilitadoras do desenvolvimento da linguagem oral, onde o tempo destinado ao diálogo é maior, através da realização de jogos de linguagem, de brincadeiras com trava-línguas, lengalengas e tarefas interativas, que envolvem a leitura de histórias.

Acima de tudo DESCANSAR, entregando-se ao repouso, ao lazer do corpo numa rede entre a sombra das árvores, ou no calhau ou areal da praia podem ser muito saudáveis. É importante descansar nas férias, para que sejam estruturadas as ideias e as aprendizagens efetuadas durante o ano. O tempo de descanso e de sono adequados, oferecidos pelas férias é fundamental para organizar os neurónios infantis. Como sabemos em certas regiões do cérebro há a produção de novos neurónios, contribuindo para a adaptabilidade do cérebro e para a formação de novas redes neurais e é durante a infância, que a capacidade de aprendizagem é mais alta. Isto porque as crianças têm uma grande capacidade de adquirir informações, dada a plasticidade cerebral e à recetividade dos neurónios que estão em processo de desenvolvimento.

Por isso sugiro que os momentos de descanso e de lazer façam parte do dia a dia e tornem as férias repletas de momentos únicos, divertidos, inesquecíveis e verdadeiramente PRAZEROSOS!