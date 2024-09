Liceu deu as boas-vindas a 600 alunos do 10.º ano

A Escola Secundária Jaime Moniz acolheu, hoje, numa sessão de boas-vindas, os 600 alunos que ingressam no 10.º ano, neste ano lectivo. A sessão contou com a intervenção da presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas, que aproveitou para traçar o ideário de valores da instituição, o seu Projecto Educativo e os diversos projectos extracurriculares que poderão alargar os horizontes do aluno na chamada educação informal.

"Tranquilos mas curiosos, inibidos mas ávidos de conhecimento e atentos a uma floresta de oportunidades educativas que, a seu tempo, irão agarrar, cada um com o seu projecto de vida. Assim são os novos alunos que agora iniciam um novo e decisivo ciclo de estudos, como inúmeras gerações que têm marcado a história centenária do “Liceu”", descreve nota à imprensa.

Na ocasião, Ana Isabel Freitas recitou as palavras do histórico Paulo Freire sobre a missão da escola, justamente para lembrar que os alunos estão perante uma casa que cultiva a cultura do trabalho mas também do encontro, da partilha e da felicidade.

Os diretores de turma do 10.º ano, dos vários cursos, acompanharam os alunos até à sala de aula para a apresentação individual e fizeram uma visita guiada a todas as instalações, familiarizando-os com um universo diferente que será o seu segundo lar.

Queremos desenvolver nos alunos os valores do respeito, da proatividade, da excelência e exigência e da cidadania e participação para enfrentarem os desafios atuais da sociedade. Somos uma escola de referência e de prestígio assente em práticas educativas de qualidade, procurando dotar os seus alunos com competências cognitivas, pessoais e sociais que lhes permitam lidar com um futuro marcado pela imprevisibilidade. Ana Isabel Freitas

As aulas no Liceu arrancam no dia 12 de Setembro, quinta-feira.