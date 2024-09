Funchal faz 'Homenagem às Migrações'

A Associação Diáspora no Mundo (ADNM) apresenta, esta sexta-feira, às 20 a quinta edição da 'Homenagem às Migrações', no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Com a participação de mais de setenta artistas, representantes de países como Letônia, Alemanha, Polônia, Ucrânia, Roménia, República Dominicana, México, Brasil, Estados Unidos, Equador, África do Sul, Venezuela e Portugal, este evento procura valorizar os portugueses espalhados pelo mundo e as diversas comunidades estrangeiras presentes no território português, emigrantes e imigrantes que tem contribuído no desenvolvimento socioeconómico e cultural das nações.

É um espaço para criar empatia e solidariedade com os nossos povos irmãos, onde valorizamos as culturas de cada país e fazemos um apelo ao respeito, à consideração, à união e à paz. Este palco é por e para todos, onde convidamos crianças, jovens e adultos; as famílias a fazer-se presentes. Oferecemos a oportunidade de mostrar os seus talentos e sempre o positivo que cada um tem Lúcia Gomes, presidente da ADNM

O Grupo de Danças e Canto ADNM, junto aos artistas Victor Huminic, Jorbis Perez, Jaqueline Camacho, Bachata in Madeira, Tarpuy, Agnese Alde, Carlos Sá, o Grupo Coral da Casa do Povo de São Martinho, a dupla Sandra&Ricardo com os seus músicos, Associação Cultural Recreativa Artística Baile Histórico, Associação Ucrânia com amor, são alguns dos nomes que vão estar presentes neste evento artístico-cultural, que será apresentado por JP Ramos e Nélia Gomes.

Pelo quinto ano consecutivo, este evento realiza-se contando com a parceria da Câmara Municipal do Funchal e da Casa do Povo de São Martinho, graças à colaboração do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Casa do Povo da Tabua, Banco Alimentar e de diversas instituições e empresas públicas e privadas que oferecem o seu contributo para concretizar esta iniciativa.