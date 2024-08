Companhia aérea de avião que caiu em São Paulo corrige número de mortos para 61

O avião que se despenhou hoje no estado brasileiro de São Paulo transportava 57 passageiros e quatro tripulantes, não se registando qualquer sobrevivente, indicou hoje a companhia aérea VOEPASS, corrigindo a anterior informação de 61 mortos no acidente.

"A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo (...) morreram no local", disse em comunicado.

"Neste momento, o VOEPASS está a dar prioridade à prestação de assistência sem restrições às famílias das vítimas e a colaborar efetivamente com as autoridades para determinar as causas do acidente", acrescentou na mesma nota.

O avião, um bimotor ATR-72-500, voava entre Cascavel e São Paulo e despenhou-se por volta das 13:25 locais (17:25 em Lisboa).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião a dar voltas em torno de si próprio antes de se despenhar no meio de um grande estrondo e muito perto de algumas casas.

De acordo com o 'site' especializado Flightradar, o avião tinha realizado mais dois voos na manhã de hoje antes de se despenhar.

O Presidente e o primeiro-ministro portugueses endereçaram mensagens de condolências ao Presidente brasileiro, Lula da Silva.