Primeira escala do navio de cruzeiros ILMA deu-se no Porto de Lisboa

O porto de Lisboa foi o escolhido para a primeira escala do navio de cruzeiros ILMA, o mais recente do segmento de ultraluxo da Ritz-Carlton Yacht Collection. O navio chegou à capital portuguesa a 31 de Julho, estando a preparar a viagem inaugural, prevista para dia 2 de setembro, com início em Monte Carlo.

Dada esta visita, o Porto de Lisboa promoveu uma cerimónia para assinalar esta primeira passagem capital portuguesa, durante a qual presenteou o Comandante com a habitual placa comemorativa da ocasião.

"O ILMA, baptizado com uma palavra maltesa que significa “água”, foi projectado e construído de acordo com os mais altos padrões de luxo em termos de experiência do passageiro, inovação técnica e artesanato, que alcança elegância e desempenho. Reafirmando o compromisso da Ritz-Carlton Yacht Collection em implementar práticas mais sustentáveis, o ILMA apresenta quatro motores bicombustíveis que utilizam gás natural liquefeito (GNL) como principal fonte de combustível, e possui um design modular que permite a conversão para novos combustíveis, à medida que estes surgem", refere nota à imprensa.

O navio está equipado com a mais moderna tecnologia em medidas de eficiência energética e sistemas avançados de tratamento de água, com o objectivo de minimizar o impacto ambiental. Além disso, tem um dos maiores rácios de espaço no mar, com cinco restaurantes, sete bares uma adega e diversos espaços exclusivos, como uma Marina ampliada com mezanino, e o The Ritz-Carlton Spa com 11 salas de tratamento. As comodidades incluem ainda três espaços de fitness distintos, uma piscina dinâmica e área de entretenimento situada no convés.