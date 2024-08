Ex-Presidente Carter espera votar, com 100 anos, em Harris

O ex-Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, que aos 99 anos é o antigo Presidente mais velho do país, espera poder votar na candidata democrata, Kamala Harris, nas eleições de novembro, quando já será centenário.

O neto Jason Carter disse ao The Atlanta Journal que o avô, em cuidados paliativos desde fevereiro de 2023, está "a tentar sobreviver para votar em Kamala Harris".

O antigo Presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prémio Nobel da Paz completará 100 anos no próximo dia 01 de outubro e, a partir de 15 de Outubro, poderá votar antecipadamente no estado da Geórgia, onde reside.

Em 2015, Carter foi submetido a tratamento oncológico depois de uma pequena massa ter sido removida do seu fígado, que mais tarde se espalhou para o seu cérebro, onde foram encontrados quatro melanomas malignos.

Depois de receber tratamento, porém, os médicos indicaram que, contra todas as probabilidades, estava livre da doença.

Depois de deixar a Casa Branca, o político democrata continuou a influenciar a vida política do país numa perspetiva progressista, apesar de os mais conservadores terem continuado a criticar a sua gestão.

A sua última aparição pública foi em novembro de 2023, no funeral da sua mulher, a ex-primeira-dama Rosalynn Carter, falecida no dia 19 desse mês.