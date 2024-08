Miguel Ângelo Martins regressa "às origens" para contar o seu passado

A exposição 'Divertimento' da autoria do artista plástico madeirense Miguel Ângelo Martins foi inaugurada esta terça-feira, 6 de Agosto, na GALERIA.DOIS do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

Trata-se de um projecto artístico individual com a curadoria de Márcia de Sousa, directora do MUDAS.Museu, que marca o regresso à Madeira de Miguel Ângelo Martins, que esteve radicado em Salamanca por cerca de vinte anos.

A abertura da mostra, resultado de uma residência artística realizada na Região entre Maio e Julho deste ano, contou com a presença do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e do director regional de Cultura, Medeiros Gaspar.

Na ocasião, Eduardo Jesus enalteceu o regresso "às origens" do artista madeirense, apontando que o seu "legado" é "um orgulho" para a Região que o viu nascer. O governante saudou a "ambição artística" de Miguel Ângelo, que se tornou internacional e "deixou a Madeira noutros sítios".

Nesta exposição de natureza autobiográfica, Miguel Ângelo Martins resgata à sua infância, vivida sobretudo no Lugar de Machico, memórias que transporta para o interior na galeria do MUDAS.Museu, por via de um projecto de instalação em contexto site-specific, no qual nos apresenta a um habitáculo modular onde reverberam as cicatrizes das dores e das alegrias da infância vivida à escala de uma ilha, extravasando, porém, este pequeno mundo pensado a partir do olhar de uma criança ou da sua escala.

Miguel Ângelo Martins nasceu na Madeira em 1976. Estudou Artes Plásticas fazendo uma especialização em pintura na Universidade da Madeira (UMa). Posteriormente, obteve a Licenciatura em Belas Artes e concluiu o Mestrado em Produção Artística na Universitat Politècnica de València. Desde então, a sua prática artística, constitui-se como uma reflexão sobre a pintura e a cor como matéria e conceito. Atualmente, o seu trabalho é especialmente orientado para os meios impressos, os objetos-livro, os livros de artista e a instalação. Ao longo dos anos tem realizado diversas exposições individuais e participado em várias mostras coletivas.

A exposição ‘Divertimento’ poderá ser vista até 31 de Janeiro de 2025, com entrada livre.

O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira é tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.