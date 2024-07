Sector Empresarial da Região fecha 2023 com aumento de 76,2 milhões de euros em capital próprio

Foi publicado esta quarta-feira, 31 de Julho, o Relatório Anual do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao exercício de 2023. O documento, que analisa o desempenho financeiro das 24 empresas com participação (directa e indirecta) da Região, revela que, no final do ano de 2023, o capital próprio das empresas do SERAM era de 1.221,8 milhões de euros, representando um acréscimo de 76,2 milhões de euros face ao ano anterior (+6,6%).

O resultado veio permitir a melhoria da estrutura financeira do SERAM, com um aumento de 3,4 p.p. no rácio de autonomia financeira e de 10,4 p.p. no rácio de solvabilidade.

No que ao passivo diz respeito, o relatório destaca que houve uma diminuição em cerca de 118,7 milhões de euros, que corresponde a uma redução na ordem dos 7,2%.

Além disso, o relatório revela que se registou uma diminuição da dívida financeira total do SERAM (incluindo os suprimentos da RAM) em cerca de 125,7 milhões de euros, que representa um decréscimo de 15,3%.

Ainda durante este período, verificou-se um crescimento do volume de negócios em cerca de 35,4 milhões de euros, que se traduz numa subida na ordem dos 5,1%.

Verificou-se ainda um aumento do Investimento do SERAM em cerca de 37,9 milhões de euros, que se traduz, percentualmente, num aumento na ordem dos 27,8%.

A Região tem participações directas em 19 empresas, 12 das quais são detidas na sua totalidade (100% do capital social). Para além destas participações directas, a RAM detém igualmente a totalidade do capital de outras 3 empresas, em que o controlo é indirecto, por via de participações de outras entidades, detidas em exclusivo pela Região.