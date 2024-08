Menos show-off e mais trabalho

O governo de Luís Montenegro demonstrou, nestes primeiros cem dias, que é possível fazer melhor que a governação anterior.

Com trabalho árduo e com determinação em fazer acontecer, os resultados acabam por surgir e são já muitas as medidas aprovadas que evidenciam que é possível governar para as pessoas.

Os idosos tiveram um aumento, de cinquenta euros na prestação mensal do complemento solidário e passam a ter uma comparticipação de 100% nos medicamentos.

Os jovens, até aos 35 anos, estão isentos de IMT e de imposto de selo, na compra da primeira habitação, têm acesso a vários programas de estágios remunerados, de empreendedorismo e incentivos fiscais e os estudantes têm mais apoios para o ensino superior.

As famílias passam a ter acesso a uma creche gratuita no setor privado se, na área da sua freguesia, não existir vaga na rede social e solidária.

E as famílias carenciadas vão começar a receber um cartão social para a compra de alimentos.

Depois de oito anos de completa inação, o Governo de Luís Montenegro fez aquilo que, para muitos, parecia impossível, retomou o diálogo com a concertação social e em cem dias chegou a acordo com os professores, com os funcionários judiciais, com os militares, com os polícias, com a GNR e com os guardas prisionais demonstrando como sempre dissemos que era possível devolver rendimentos a estes profissionais e resolver estes problemas.

Em cem dias, o Governo apostou na simplificação, criou um novo cartão de cidadão com mais funcionalidades e procedeu ao alargamento do prazo de validade do passaporte de cinco para dez anos.

Em cem dias, o Governo decidiu a localização do novo aeroporto “Luís de Camões”, avançou com a linha TGV entre Lisboa e Madrid e com a criação do programa “Acelerar a Economia” que conta com sessenta medidas para responder a vinte desafios.

Em cem dias, o Governo aprovou uma agenda Anticorrupção, a reforma da Administração Pública e uma nova estratégia para a habitação que conta com trinta medidas para enfrentar a crise nesta área.

Na saúde, o Governo criou um plano de emergência, reforçou o mapa de pessoal do SNS e criou uma linha SOS de atendimento às grávidas.

A cultura passará também a estar mais acessível a todos, com o novo regime de gratuitidade de acesso a museus, monumentos e palácios nacionais.

Estas são apenas algumas das muitas medidas dos primeiros cem dias de um governo que está a mudar Portugal e que está sempre do lado das pessoas.

Nas comunidades, retomamos a proximidade com os nossos emigrantes, avançamos com um conjunto de apoios financeiros às associações, estamos a investir na melhoria da rede consular, na mudança dos agendamentos, no aumento das permanências, e já criámos um novo centro de atendimento consular na Alemanha.

A situação de instabilidade na Venezuela e na faixa de Gaza, a insegurança na África do Sul e o acompanhamento e o apoio aos nossos concidadãos no mundo têm sido desafiantes.

Mas não baixamos os braços e tentamos dar o nosso melhor, para apoiar quem mais precisa, como recentemente aconteceu com a trágica morte da Alice, no Reino Unido, uma criança portuguesa de dez anos, filha de pais madeirenses, brutalmente assassinada.

Neste momento difícil e de enorme dor, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para apoiar a sua família no Reino Unido e também na Madeira.

Trata-se de uma tragédia e de um drama que nenhum pai ou nenhuma mãe deveria passar.

Estive por isso presente, em representação do Governo nacional, na missa e na bonita homenagem à Alice que se realizou, no sábado, na Quinta Grande. Em nome do Sr. Secretário da Comunidades Portuguesas Dr. José Cesário voltei a manifestar à família as condolências do Estado português e a reiterar o nosso acompanhamento e apoio diário aos familiares.

Têm sido dias de muito trabalho e de muita aprendizagem e poderíamos ainda ter identificado muito mais exemplos de medidas e de programas criados a pensar nas pessoas.

O balanço do estado na nação está à vista de todos e é francamente positivo.

Ao contrário de outros governos, mais preocupados com a imagem e com as promessas, este é um governo de ação e de resultados.

É um governo de mais trabalho e de menos show-off.