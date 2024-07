Secretário de Estado das Comunidades confirma morte de criança madeirense

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesario confirmou há instantes ao DIÁRIO, que uma das crianças vítimas mortais do ataque a um centro de dança em Southport, no Reino Unido, é uma menina com nacionalidade portuguesa.

“Alice Aguiar de 9 anos, é filha de pais portugueses, de uma família originária da Madeira. Faleceu na sequência de um ataque com facas, num workshop de ioga e dança. O nosso Cônsul-Geral em Manchester está a acompanhar esta situação e já contactou a família tendo apresentado as condolências em nome do Estado Português”, declarou o governante ao nosso matutino.

Para já os serviços diplomáticos tentam apurar mais detalhes designadamente sobre a naturalidade da família na Região para poder prestar eventualmente apoio, caso seja necessário.