Autarquia diz que PSD Machico só cria "alarido e desinformação junto da opinião pública"

"O estilo demagógico dos responsáveis do PSD Machico, como é o caso em apreço disso exemplo, só tem como objectivo criar alarido e desinformação junto da opinião pública", esclarece a Câmara Municipal de Machico em reacção à notícia 'PSD denuncia atentado ambiental no Porto da Cruz'.

Diz que "a intervenção na escarpa sobranceira à estrada da Maiata teve por objectivo resolver uma situação de insegurança que se prolongou durante décadas, tendo ocorrido inúmeros episódios de queda de pedras com prejuízos pessoais e materiais, estando, agora sim, garantidas as necessárias condições de segurança para a população do Porto da Cruz e visitantes".

"Estes trabalhos, da responsabilidade do Município de Machico, estão a ser executados de acordo com o parecer do Serviço Municipal de Proteção Civil e em articulação com os serviços governamentais que tutelam esta área, cujo cronograma de trabalhos está a ser escrupulosamente cumprido, programado para esta época do ano em que o caudal da ribeira é residual, estando agora a decorrer a retirada das terras resultantes do desbaste da escarpa e que em boa parte serão aproveitadas para fins agrícolas", acrescenta a o comunicado.

E acrescenta: "Ao contrário do que afirma o PSD, esta intervenção está a ser realizada de acordo com as melhores práticas e preocupação ambiental, o que garantirá que o canal fluvial ficará limpo e garantida a secção de vazão da ribeira, evitando o transporte de terras para a foz, ao invés do que ocorreu no decurso de inúmeras obras públicas nesta Região em que um conhecido governante desta terra mandou despejar desaterros no mar".

"Por fim, anotar a curiosidade do PSD-Machico denotar grande preocupação com um pseudo atentado ambiental e insegurança, que não se verificam, e não demonstrar qualquer reconhecimento pelo facto de se ter resolvido definitivamente o problema de uma escarpa que, essa sim, motivo de grande insegurança e preocupação da população local e que agora fica sanado. Uma vez mais fica bem patente que o que é bom para a população é mau para o PSD-M", concluiu.