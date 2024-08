Projecto contra o uso de álcool e outras substâncias na Gastronómica de Machico

O projeto, #Vibes4U NoDrugs, que visa consciencializar a população contra o uso de drogas, está hoje na Semana Gastronómica de Machico, a sensibilizar quem por lá vai para os riscos do consumo excessivo de álcool e outras substâncias.

"A essência deste projeto é a educação de pares, que envolve a disseminação de mensagens preventivas por jovens voluntários, com formação específica, aos participantes do evento", recordam os parceiros da iniciativa que tem percorrido os principais eventos festivos do arquipélago.

"Este projeto tem vindo a ser desenvolvido desde 2015 e é resultado de colaborações com instituições como a Universidade da Madeira, a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny e a Polícia de Segurança Pública (PSP)", realça a Direção Regional da Saúde, através da UCAD, que o criou.

"O nosso objetivo é consciencializar as pessoas para se divertirem nos arraiais de forma saudável, responsável e regressem a casa em segurança", garantem.