Ribeira Brava reforça segurança com colocação de guardas metálicas

A Câmara Municipal da Ribeira Brava está a realizar obras de proximidade em várias localidades do concelho, através da instalação de guardas metálicas em veredas e caminhos municipais.

A autarquia confirmou ao DIÁRIO que até ao momento já foram executados 1.200 metros de ferro dos 2.000 metros adjudicados através de concurso público, num investimento de cerca de 180 mil euros.

O objectivo, explica, “é melhorar a segurança da população que utiliza as veredas para aceder a terrenos agrícolas e habitações, pelo que a instalação destas guardas metálicas visa melhorar as condições de segurança das pessoas”.

“Nestes acessos situados, muitas vezes, em locais íngremes, este trabalho torna-se particularmente importante, pois as instalações de ferro, além de seguras e estáveis, facilitam as deslocações à população mais idosa, mantendo-as seguras e evitando quedas, sendo, por isso, uma intervenção essencial para garantir mais e melhor segurança”, referiu.

Recentemente, o vereador Paulo Andrade e o vice-presidente Jorge Santos visitaram os locais onde alguns destes trabalhos foram executados, como a Ribeira da Tabua, o Caminho do Poço Caminho (Ribeira Brava), a Vereda da Benta (Barreiro), a Vereda da Igreja da Boa Morte, a Vereda do Vinagre (Soquinha), o Caminho da Murta (Campanário) e o Parque de Merendas - Moinho dos Gatos (Campanário), entre outros.

A autarquia promete que irá continuar a monitorizar e a realizar intervenções nas áreas identificadas como prioritárias por todas as freguesias do município, de forma a tornar as acessibilidades mais seguras.