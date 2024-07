Realizou-se no passado fim de semana, 27 e 28 de Julho, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, o Campeonato Nacional de Regatas em Linha, nas categorias Iniciados, Infantis e Cadetes masculinos e femininos, com as distâncias de 200, 500 e 1000 metros.

Participaram mais de 6 centenas de canoístas em representação de 44 clubes oriundos de Portugal Continental e Ilhas.

A Madeira, conforme nota da Associação Regional de Canoagem da Madeira, fez-se representar pelos canoístas Afonso Serrão, André Abreu, Caio Fernandes, Cezary Zajac, Diego Miranda, Jakub Szukalski, João Nascimento, Luca Luis, Madalena Sousa, Mara Rodrigues, Maria Câmara, Martin Perdigão, Mateus Freitas, Noah Miranda, Paulo Macedo, Samuel Sousa, Sebastião Teixeira, do Clube Naval da Calheta, Ana Matias, Beatriz Chaves, Hamilton Santos, Leonardo Freitas, Lucas Rodrigues, Martin Teixeira do Clube Naval do Funchal e Cristina Fernandes e Rodrigo Silva do Centro Treino Mar.

Destacamos a classificação dos canoístas que alcançaram as Finais A e Finais B:

- Leonardo Catarata/Lucas Rodrigues/Hamilton Santos/Martim Teixeira – CNF – 5.º FINAL A K4 Infantis 500m

- Paulo Macedo – CNC – 8.º FINAL B K1 Cadetes 1000m

- André Abreu – CNC – 5.º FINAL B K1 Infantis A 1000m

- Cezary Zajac – CNC – 6.º FINAL B K1 Iniciados A 1000m

- Beatriz Chaves – CNF – 7.º FINAL B K1 Infantis B 500m

- Martim Perdigão/Paulo Macedo – CNC – 3.º FINAL B K2 Cadetes 500m

- Leonardo Catarata/Martim Teixeira – CNF – 4.º FINAL A K2 Infantis 500m

- André Abreu – CNC – 9.º FINAL B K1 Infantis A 500m