Morte de filha de madeirenses em destaque nos meios de comunicação internacional

A morte de Alice Aguiar, de 9 anos, filha de pais madeirenses é destaque nos meios de comunicação britânicos.

Jornais como o The Guardian, BBC, LBC, Mirror, The Telegraph, entre outros noticiam o falecimento da criança que, esta segunda-feira, foi vítima de um ataque com uma faca em Southport, localizado a noroeste de Inglaterra.

Vários media avançam que a mãe de Alice, Alexandra Aguiar terá nacionalidade venezuelana e o pai, David Aguiar é da Madeira.

Nas redes sociais, familiares e amigos dos pais deixam mensagens de apoio e lamentam a partida da criança.

O autor do ataque, um rapaz de 17 anos de uma localidade próxima foi preso pela polícia suspeito de homicídio e tentativa de homicídio.