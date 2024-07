Nenhum apostador acertou na chave premiada no sorteio de hoje do Euromilhões.

O conjunto que valia 17 milhões de euros é composto pelos números 9 - 25 - 28 - 37 e 38 e pelas estrelas 2 e 8.

Os melhores prémios que vieram para Portugal foram dois 4.º prémios, no valor unitário de 1.390 euros.

No próximo sorteio do Euromilhões estará em jogo um jackpot no valor de 28 milhões de euros.