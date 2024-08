O bronze olímpico e as receitas recorde de bancos e empresas em destaque

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais publicados nesta sexta-feira, 2 de Agosto de 2024.

No semanário Expresso:

- "Lucro das grandes empresas é o maior de sempre"

- "E ao sétimo dia a primeira medalha"

- "Centeno quer continuar à frente do Banco de Portugal"

- "Um ano depois da JMJ não há plano para o Parque Tejo"

- "Chumbos só subiram nas escolas públicas"

- "Vitorino vai presidir a Conselho Nacional de Migrações"

- "Férias dos políticos: Algarve e costa alentejana são os locais preferidos"

- "Mitra, a vida no depósito de miseráveis do Estado Novo"

- "Maduro usa terror contra protestos"

- "Netanyahu aposta na guerra total"

- "A cadeia Hilton vai abrir mais 12 hotéis em Portugal até 2026"

- "Salário Mínimo na concertação"

- "Costa no Seixal? Pedro Costa, filho de António Costa, foi convidado para ser o candidato do PS à Câmara Municipal do Seixal, um velho bastião comunista no distrito de Setúbal"

- "Maior troca de prisioneiros [entre Rússia e EUA]"

No semanário Nascer do Sol:

- "Montenegro tem orçamento A, B e C"

- "Polícias voltam à carga com novas plataformas"

- "Padrão de S. Lázaro em Guimarães parcialmente destruído"

- "Mira Amaral [antigo ministro]: 'O Governo tem de explicar claramente aos portugueses que isto não dá para tudo'"

- "Lisboa. Obras do Novo hospital do Oriente finalmente vão arrancar"

- "Sol de Verão. Rodrigo Moita de Deus e a aventura do pai que não sabia fazer windsurf"

- "Portugal Amanhã. Em debate. Farmácias devem poder prescrever medicamentos?"

- "Fátima Bonifácio [historiadora]: 'Os PALOP atualmente não fazem sentido'"

- "Paris 2024. Patrícia Sampaio é bronze no judo"

- "Igreja cria paróquia para sem-abrigo"

- "D. Américo Aguiar evoca JMJ Lisboa-23"

No Público:

- "Bronze no judo. Patrícia Sampaio: 'Isto parece tudo um sonho. E era um sonho'"

- "Acessibilidades só chegaram a seis dos 1500 edifícios a precisar de obras"

- "Euribor. Prestação até 150 mil euros continua acima de 750 euros"

- "Ípsilon. Os concertos estão a destruir os nossos ouvidos?"

- "EUA e Rússia. A maior troca de prisioneiros efectuada desde a Guerra Fria"

No Jornal de Notícias:

- "Patrícia de bronze na cidade luz"

- "Baixas médicas por protesto na PSP e GNR arquivadas"

- "Supertaça. Confronto inédito entre Amorim e Bruno aquece início da época"

- "F.C. Porto. Ex-funcionário tenta travar negócio milionário"

- "Investigação. Cadáver de bebé encontrado em lixeira"

- "Música. Travis Scott vai fazer estremecer Lisboa"

- "Economia. Bancos lucram 14 milhões por dia com juros altos"

- "Hoje Evasões. Água, céu e terra no Alqueva"

- "Braga. Apoios à habitação para quase duas mil famílias"

- "Alerta. Mosquito do dengue identificado em Pombal e Cascais"

No Diário de Notícias:

- "Crescimento de 31%. Cinco maiores bancos lucram 14 milhões de euros por dia até junho"

- "Bronze. Patrícia Sampaio. A destemida tomarense que ganhou um lugar na história do judo"

- "OE 2025. Eleições antecipadas. Ameaça de Sarmento é 'chantagem', 'má-fé' e 'tiro no pé', diz oposição"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova: 'A coisa mais ridícula que comprei? Champô que realça cabelos brancos'"

- "Protestos. Enfermeiros decretam mais dez dias de greves e prometem agosto 'quente'"

- "Educação. Um quarto dos alunos do Ensino Secundário frequenta o ensino privado"

- "Economia. Peso do turismo na economia atinge recorde de 12,7%"

- "Rússia. Seis meses depois e sem Navalny, conclui-se a maior troca de prisioneiros desde a Guerra Fria"

No Negócios:

- "Líder da Bosch: 'Suspenso, com total surpresa'"

- "Digi já sinalizou interesse em olhar para a compra da Nowo"

- "Presidenciais. À direita, Marques Mendes é o mais bem colocado"

- "Autoestradas. Brisa estima compensação de 221 milhões por perdas na pandemia"

- "Criptoativos. Caderneta de cromos da bola em NFT procura capitalização"

- "Entrevista a Aníbal Pérez Liñán [cientista político]: 'O Governo de Maduro é agora mais fraco do que alguma vez foi'"

- "Os mais poderosos 2024 - #40 Rui Miguel Nabeiro quer fazer crescer o negócio do avô. #39 João Vieira de Almeida é nome incontornável nos negócios"

No O Jornal Económico:

- "Cinco maiores bancos lucram 2,6 mil milhões"

- "'Assumimos publicamente: somos a favor de fechar aos domingos'. O presidente do grupo Os Mosqueteiros em Portugal, Pedro Subtil, diz ao JE que a empresa encara com bons olhos um eventual encerramento das grandes superfícies aos domingos"

- "'Esta é uma comissão de luxo que não vai elaborar códigos novos'. Rogério Fernandes Ferreira [advogado e fiscalista que preside à Comissão para o Processo e Procedimento Tributário e das Garantias dos Contribuintes]"

- "Patrões questionam capacidade de executar o PRR até 2026"

- "Administração da Inapa e ROC debaixo de fogo por contas de 2023 apontaram para continuidade"

- "Meta surpreende com lucro de 26 mil milhões"

- "Irão promete retaliar contra Israel após morte de líder do Hamas"

- "Quando a 'governance' se cruza com o 'compliance'. Assista ao videocast Boa Governança"

No Correio da Manhã:

- "Caso Saul: Pinto da Costa contra Vilas-Boas em Tribunal. Ação complica vida financeira do FC Porto"

- "Bancos lucram 15 milhões por dia"

- "Sondagem Intercampus: Gouveia e Melo ganha a candidatos da direita"

- "Benfica: Dinheiro de Neves paga Félix"

- "Supertaça: Amorim quer acabar com 11. Bruno pede equipa perfeita"

- "Paris 2023: Patrícia de bronze"

- "Seca: Barragens do Algarve no vermelho"

- "juiz quer Vara de volta à cadeia"

- "Em lixeira: bebé encontrado morto"

No O Jogo:

- "Que orgulho, Patrícia! Portugal conquista a primeira medalha em Paris, com a judoca de Tomar a surpreender ao garantir o bronze. 'Ainda não estou em mim'"

- "Natação: Diogo Ribeiro ataca hoje a mariposa"

- "Exclusivo. FC Porto. 'Passamos a operar com outra solidez'. Acordo com Ithaka pode crescer até aos 100 MEuro e Pereira da Costa [CFO do FC Porto] explica os contornos da renegociação"

- "Sporting-FC Porto. Corrida à Supertaça. Rúben Amorim. 'Já se nota o dedo de Vítor Bruno'/ Vítor Bruno. 'Equipa está preparada e com sede de ganhar'"

- "Benfica. 'Renato não vai estar lesionado toda a vida'. Hélder Cristóvão fala em casamento perfeito do médio com as águias"

- "Liga Europa. Maccabi P.T. 0-5 Braga"

- "Liga Conferência. V. Guimarães 4-0 Floriana"

No A Bola:

- "Judoca portuguesa conquistou primeira medalha os Jogos Olímpicos. Patrícia Sampaio: Sorriso gravado em bronze"

- "Filipa Morais alcança melhor resultado de sempre na ginástica artística"

- "Velejador Edmundo Marques terceiro da geral no 1º dia"

- "Despedida emocionada de Ana Cabecinha"

- "Benfica: Renato Sanches já no Algarve com a equipa"

- "João Neves em Paris à espera da oficialização"

- "Sporting: Ionnidis é tão especial que o leão não desiste"

- "Supertaça. Contagem decrescente"

- "Ruben Amorim: 'Fome de títulos é igual'"

- "Vítor Bruno: 'Terá de roçar a perfeição'"

- "FC Porto: SAD renegoceia com Ithaka e paga salários e subsídios"

- "UEFA: Suíços Servette e Zurique são os próximos"

E no Record:

- "Judo dá a primeira medalha. Patrícia é bronze: 'melhor momento da minha carreira'"

- "Filipa Martins em 20º no dia em Biles faz história"

- "Supertaça. Quenda relâmpago. Deve ser titular na direita e tornar-se o mais jovem leão a jogar um clássico. Aos 17 anos está na mira de colossos europeus que vão observá-lo em Aveiro"

- "Amorim: 'Queremos ser dominadores e ganhar'. 'Temos de acabar com 11'

- "Vítor Bruno: 'Estamos com muita sede e viciados na vitória. Precisamos de roçar a perfeição'

- "Pote: 'Somos alvo a abater'"

- "Alan Varela: 'Que venha ao de cima o que trabalhámos'"

- "Acordo com Ithaka pode chegar aos 100ME"

- "Em frente na Liga Europa e Liga Conferência. De goleada. M, Petahtikva 0 -- Sporting Braga 5. Vitória de Guimarães 4- 0 Floriana"

- "Benfica: Águia ainda pensa em reforços. Ataque ao lateral direito. Marroquino El Ouahdi agrada"

- "Renato Sanches entusiasma"

- "João Alves. 'É ele e mais 10'. Médio já está com equipa no Algarve"

- "João Neves apresentado hoje em Paris"