Quando existe um acidente a envolver um motociclo que resulte, principalmente, em feridos ou em condicionamento do trânsito, e é do conhecimento da comunicação social, esse facto torna-se em notícia.

Na notícia publicada ‘on-line’ pelo DIÁRIO, este sábado, às 10h09, a dar conta que um motociclista ficou ferido em uma colisão no Funchal rapidamente começaram a surgir comentários nas redes sociais, destacando-se um:

Comentário deixado no Facebook do DIÁRIO na notícia, das 10h09, com o título 'Motociclista ferido em colisão no Funchal', este sábado, dia 24 de Agosto

O comentário não específica se os acidentes que envolvem motociclos ocorrem somente na Madeira, mas para efeitos de investigação vamos cingir-nos apenas à Região Autónoma da Madeira.

Um indicador da veracidade desta afirmação são as notícias que dão conta deste tipo de sinistros. Assim, de modo a avaliar a justiça da conclusão que indica que “há todos os dias motociclos envolvidos em acidentes” na Madeira, fomos avaliar as edições impressas do DIÁRIO no último mês (25 de Julho a 25 de Agosto).

Em análise estarão notícias que envolvam pelo menos um motociclo, por isso é necessário entender este conceito. Segundo o Código da Estrada, capítulo IV, artigo 107º, o "motociclo é o veículo dotado de duas ou três rodas, com motor de propulsão com cilindrada superior a 50 cm3, ou que, por construção, exceda em patamar a velocidade de 45 km/h".

Vejamos as notícias publicadas durante esse período temporal:

Entre o dia 25 de Julho de 2024 e 25 de Agosto de 2024 foram noticiados 20 acidentes a envolver motociclos nas estradas da Madeira, destes resultaram diversos feridos e uma vítima mortal.

Existiram dias em que foram noticiados mais de um acidente, como é o caso dos dias 30 e 31 de Julho, 2 e 11 de Agosto.

No total foram contabilizados 15 dias com acontecimentos a envolver motociclos.

É necessário ter em atenção que podem ter ocorrido sinistros a envolver motociclos, mas que não foram noticiados porque não existiram feridos ou não afectaram o fluxo do trânsito ou até mesmo porque a comunicação social não teve conhecimento da situação.

Com base na análise realizada, é possível concluir que a afirmação, "há todos os dias motociclos envolvidos em acidentes" na Madeira, não é correcta.