74 acidentes provocaram 32 feridos ligeiros na Madeira

Entre os dias 16 e 22 de Agosto a Polícia de Segurança Pública registou um total de 74 acidentes de viação nas estradas da Madeira.

Os sinistros, que ocorreram na sua grande maioria no Funchal, provocaram 32 feridos ligeiros.

Houve 55 colisões, 14 despistes, dois atropelamentos e três outros acidentes não especificados.

Neste mesmo período a PSP desenvolveu também várias operações de fiscalização rodoviária, que resultaram em 13 detenções por condução sob efeito de álcool (oito no Funchal, uma em Câmara de Lobos, uma na Ponta do Sol, uma na Calheta, uma em Santa Cruz e uma no Porto Santo), uma detenção por desobediência (por carta apreendida), no Funchal, e outra por desobediência, porque o condutor recusou fazer o teste de alcoolemia, na Ribeira Brava.