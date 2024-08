AD Camacha com iniciativa solidária no dérbi

A AD Camacha aliou-se a uma iniciativa solidária de forma a ajudar um jovem madeirense que precisa de tratamento de saúde urgente.

Desde modo o dérbi da série B do Campeonato de Portugal entre AD Camacha e AD Machico terá fins solidários, sendo que por cada bilhete vendido a colectividade camacheira irá entregar doar um euro, assim como proceder à vence de rifas de forma a apoiar ainda mais o jovem madeirense.

"O Dinis tem encefalopatia hipóxico-isquêmica (paralisia cerebral grave), um grau de incapacidade de 91% (0-100). Para melhorar a sua qualidade de vida, o Dinis precisa muito de fazer o tratamento com células estaminais. As células estaminais são células indiferenciadas no nosso corpo que, quando ativadas, dirigem-se para os locais “que o nosso corpo precisa mais”, diferenciando-se das células especificas do órgão afetado e têm a capacidade de se duplicarem e regenerarem o órgão! Para o Dinis, tudo é importante, desde a espasticidade muscular até ao cérebro que, no parto, as suas células foram privadas de oxigénio e acabaram por morrer", pode ler-se na mensagem deixada pela AD Camacha na sua página de facebook.

"Porque há coisas bem mais importantes que o futebol e a competição, amanhã vamos dar um pequeno contributo ao Dinis, para que possa fazer um tratamento que ajude a melhorar a sua qualidade de vida. Tratamento esse de elevado custo, e fora de Portugal (no caso, será no Panamá)! Não será o valor que ele necessita, mas será feito de coração... Teremos rifas à venda que reverterão a favor do Dinis ,e por cada bilhete vendido iremos entregar um euro ao Dinis. Hoje por ele, amanhã por nós...", pode ler-se ainda.