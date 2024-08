O deputado municipal do MPT, Valter Freitas Rodrigues, foi o segundo a usar da palavra na sessão solene do dia da cidade, tendo na mesma linha de Herlanda Amado, criticado a actuação do Município no que concerne ao combate aos incêndios.

"Precisamos de uma governação que faça mais do que reagir", vincou o representante do Partido da Terra na Assembleia Municipal do Funchal.

A gestão das empresas municipais foi outra das críticas deixadas por Valter Rodrigues nesta cerimónia comemoraram dos 516 anos do Funchal.