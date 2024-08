Polícia abate a tiro homem armado com duas facas no oeste da Alemanha

A polícia alemã abateu hoje a tiro um homem que ameaçou transeuntes com duas facas, numa rua de Moers, cidade localizada no oeste do país, na região da Renânia do Norte-Vestefália, informaram hoje as autoridades.

A força de segurança adiantou que uma patrulha foi acionada após relatos a propósito de um homem de 26 anos que agrediu e ameaçou vários transeuntes numa rua daquela cidade, nove quilómetros a oeste de Duisburgo e 28 quilómetros a norte de Dusseldorf.

Por volta das 14:45 (13:45 de Lisboa), os agentes localizaram o homem e alegam ter sido atacados por duas facas, tendo-o matado a tiro. Nenhuma outra pessoa foi ferida, adiantou a polícia.

O incidente ocorreu após três pessoas terem morrido e oito ficado feridas no ataque de sexta-feira com faca no centro histórico de Solingen, na mesma região, perto de um dos palcos onde decorria o Festival da Diversidade, de comemoração dos 650 anos dessa cidade.

O principal suspeito da morte de três pessoas, à facada, na Alemanha entregou-se à polícia, confessou os crimes e as autoridades já estão a investigar.

Em comunicado conjunto com o Ministério Público alemão, a polícia de Dusseldorf informou que o homem, um sírio de 26 anos, "declarou ser o responsável pelo ataque".

No sábado, o autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque em Solingen, sem apresentar provas.

Em resposta ao ataque em Solingen, o chanceler Olaf Scholz prometeu endurecer as leis sobre uso de facas e intensificar as deportações de requerentes de asilo que sejam rejeitados.