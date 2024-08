Helicóptero que caiu no rio Douro partiu-se em duas partes

O helicóptero que caiu hoje no rio Douro, em Lamego, partiu-se em duas partes e os corpos de dois militares foram localizados junto à cauda da aeronave, disse o comandante da Zona Marítima do Norte, Silva Lampreia.

"A aeronave partiu-se em duas partes e os outros dois [ocupantes que ainda não tinham sido detetados] foram encontrados junto à cauda da aeronave para jusante da posição onde ela caiu", explicou o comandante da Marinha, num ponto de situação à comunicação social feito pelas 19:00.

Dos cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) da GNR que estavam dentro do helicóptero acidentado falta localizar um. Dois deles foram encontrados dentro do aeronave e, os outros dois junto à cauda do aparelho.

Os militares são naturais desta região do sul do rio Douro e têm todos na casa dos 30 anos.

O comandante falava aos jornalistas numa unidade hoteleira do concelho de Lamego, distrito de Viseu, onde também estiveram o primeiro-ministro e a ministra da Administração Interna e onde familiares das vítimas estão a receber apoio psicológico por parte de equipas do INEM e da Polícia Marítima.

Silva Lampreia adiantou ainda que as operações de busca dentro de água vão prolongar-se até às 21:00 e, se não for localizado o quinto militar, elas serão retomadas no sábado assim que houver luz do dia para a realização das operações de mergulho.

"Mas o nosso objetivo e a nossa prioridade é encontrar hoje", frisou.

Silva Lampreia realçou que a falta de visibilidade está a dificultar as operações de mergulho.

"Todavia estamos com técnicas de mergulho adequadas para as operações", frisou, acrescentando que a profundidade a que decorrem os trabalhos é na ordem dos seis metros.

O helicóptero caiu no rio Douro pelas 12:50, próximo da localidade de Samodães, Lamego, transportando seis passageiros, nomeadamente um piloto e uma equipa de cinco de cinco militares da UEPS que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião.

O piloto da aeronave saiu pelos próprios meios e foi resgatado por uma embarcação de recreio, estando sob observação no Hospital de Vila Real.

No local estão, segundo Silva Lampreia, estão 115 operacionais, 39 viaturas, cinco embarcações e um drone.

Luto nacional no sábado em memória de militares da GNR que morreram em queda de helicóptero

O Presidente da República acordou com o Governo que seja decretado um dia de luto nacional no sábado em memória dos militares da GNR que morreram hoje num acidente com um helicóptero.

"O Presidente da República, que acompanhou este terrível acidente com o primeiro-ministro, no Posto de Comando Operacional, em Lamego, e com a ministra da Administração Interna, acordou com o Governo a fixação de um dia de luto nacional, para amanhã, dia 31 de agosto", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.