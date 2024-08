Piloto do helicóptero que caiu no Douro está estável e sob observação médica

O piloto do helicóptero que caiu hoje no rio Douro, em Lamego, está estável e sob observação médica, não correndo aparentemente risco de vida, confirmou fonte hospitalar.

Fonte do Hospital de Vila Real confirmou à Lusa que o piloto "está estável", encontrando-se, neste momento, sob observação médica.

"Aparentemente não corre risco de vida", acrescentou.

Num briefing à comunicação social feito pelas 16:00, o comandante da Zona Marítima do Norte, Silva Lampreia, esclareceu que o piloto da aeronave saiu pelos próprios meios e foi resgatado por uma embarcação de recreio, tendo sofrido escoriações nas pernas.

O comandante confirmou haver dois corpos dos militares da GNR dentro do helicóptero e que três guardas das Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) estão ainda desaparecidos.

"Esses três desaparecidos poderão estar na margem a precisar de ajuda, estamos a fazer buscas em toda a extensão da área, todas as margens, por meios aéreos, terrestres e também nas embarcações para tentar encontrar esses três que estão desaparecidos" afirmou o comandante.

O helicóptero caiu no rio Douro pelas 12:50, próximo da localidade de Samodães, Lamego, transportando seis passageiros, nomeadamente um piloto e uma equipa de cinco de cinco militares da que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião.

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pelas 17:00, para o local estão mobilizados 122 operacionais, 40 viaturas e dois meios aéreos.