'Machico Ativo' arranca com actividades de combate ao sedentarismo esta segunda-feira

A Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) inicia, amanhã, segunda-feira, as actividades no âmbito do projecto 'Machico Ativo', dedicadas ao combate ao sedentarismo e um incentivo a hábitos de vida mais activos. As actividades arrancam pelas 17 horas, na Junta de Freguesia de Machico.

Este é um projecto que celebra, este ano, o seu 10.º aniversário, um "reflexo da sua importância e impacto positivo na comunidade, sendo amplamente reconhecido e valorizado pela população de Machico".

Esta segunda-feira, na Junta, vai estar uma equipa multidisciplinar composta por profissionais de saúde e exercício físico, que irão realizar gratuitamente a toda a população interessada, a avaliação de vários indicadores de saúde - glicémia, tensão arterial, índice de massa corporal (IMC), percentagem de massa gorda e oximetria - e uma aula de Fitness ou caminhada.

"Desde o início, tem contado com o carinho da comunidade e o apoio de entidades como o Município de Machico, a Junta de Freguesia e a Associação da Madeira de Desporto para Todos, ao qual agradecemos a aposta e o apoio", indica o clube em nota à imprensa.