Helibravo realça "papel fundamental e insubstituível" do helicóptero na Região

A Helibravro, entidade que faz a operação do helicóptero ao serviço da Protecção Civil Regional, destacou o "papel fundamental e insubstituível" do 'Bell 412', no incêndio que assolou, durante 11 dias, a ilha da Madeira.

Actuando como o único meio aéreo permanente na ilha, o helicóptero Bell 412, desempenhou um papel fundamental e insubstituível, realizando mais de 60 horas de voo e efectuando umas impressionantes 362 descargas de água ao longo de todo o combate. Essas acções somaram cerca de 398 mil litros de água lançados sobre as chamas, um esforço crucial e vital que foi determinante para controlar e extinguir o incêndio no dia 25 de Agosto. Helibravo

Não obstante, a empresa reaça também toda a equipa de operacionais envolvida no terreno - os comandantes Carlos Carneiro e Pedro Carriço e os co-pilotos Diogo Pires e Paulo Aguiar - que estiveram no terreno durante "11 dias consecutivos" a enfrentar o incêndio.