Empresários da poncha “deviam olhar mais pelo produtor regional”

As dificuldades de escoamento do limão regional, nomeadamente aquele que é produzido na freguesia da Ilha - localidade que representa um quarto da área de limoeiros da Região e tem o maior produtor regional – foi uma das tónicas da intervenção de João Gomes Luís, presidente da Junta de Freguesia da Ilha, esta tarde, no palco da ‘Festa do Limão’.

Mais que o desejo que seja possível “escoar mais o produto”, o autarca apelou aos empresários da poncha, alguns presentes no certame, que valorizem o limão regional, adquirindo-o em detrimento do limão importado. Fê-lo depois de revelar que “as vezes há muitos produtores de limão que ficam com o limão na terra”, realidade que poderia ser mitigada se a opção pelo consumo do fruto citrino fosse a origem regional. “As empresas regionais de poncha deviam olhar mais pelo produtor regional”, apelou.

Da parte da ‘sua’ Junta de Freguesia, depois da estreia na edição de 2024, repetiu-se este ano a entrega de prémios aos melhores produtores/expositores, num total de 570 euros. A verba possível para uma autarquia tão pequena como a Ilha, mas que não deixa de ser “um incentivo” à produção de limão.

À parte deste desejo, João Luís fez questão de lembrar “os pioneiros que em 2002 deram início a esta Exposição Regional do Limão, uma Exposição que tem vindo a crescer significativamente ao longo dos anos e que orgulha a costa norte da Madeira e especialmente a freguesia da Ilha, onde não é por acaso que o maior produtor de limão da RAM é da freguesia”, salientou.

Elogios a todas as entidades envolvidas, em especial ao Governo que “ao longo dos anos tem sido um parceiro de excelência” e desejos das “maiores felicidades” à ainda secretária regional de Agricultura, Ambiente e Pescas, Rafaela Fernandes, que na próxima semana cessa funções no Governo Regional para regressar à Assembleia Legislativa Regional.