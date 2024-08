GESBA pagou 11 milhões de euros aos bananicultores em 2024

Em uma nota enviada à comunicação social, a GESBA informa que, de acordo com as suas contas, até o dia 16 de Agosto de 2024 foram pagos 11 milhões de euros aos produtores de banana. A produção de banana, que regista no mês de Agosto o seu pico alto, é de aproximadamente 16 mil toneladas, número semelhante ao verificado em 2023.

Com o aumento das temperaturas verificado nas últimas semanas, que fez acelerar a produção de banana, a GESBA reforçou o seu quadro de pessoal para garantir a recolha no terreno e a descarga e embalamento nos centros de processamento, tendo contratado desde o início do ano 80 colaboradores. GESBA

Para este planeamento muito contribui a previsão do número de cachos de banana a entregar nos centros de processamento, diariamente solicitada aos produtores. Segundo explica a GESBA, o reforço de equipas está a permitir a realização da recolha no terreno com uma periodicidade de três, quatro e cinco semanas. A periodicidade é gerida em função da zona geográfica e em articulação com os produtores de forma a que não seja colocada em causa a qualidade do produto.

Mais de 300 homens e mulheres trabalham diariamente nas operações de corte, transporte e processamento para assegurar a melhor resposta aos agricultores. Atendendo às temperaturas elevadas que se têm verificado, a Empresa de Gestão do Sector da Banana apela aos agricultores que se detectarem algum risco de a banana ficar madura antes dos corte planeados, que entrem rapidamente em contacto com a GESBA para que seja alocada uma equipa para realizar a recolha.