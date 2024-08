Air France planeia retomar voos para Telavive e Beirute esta terça-feira

Os voos da Air France e da Transavia para Telavive e Beirute deverão ser retomados a partir desta terça-feira, informou hoje a companhia aérea.

"Nesta fase, e sujeita à evolução da situação de segurança no destino, a companhia prevê retomar as suas ligações entre Paris-Charles de Gaulle e Beirute (Líbano), e entre Paris-Charles de Gaulle e Telavive (Israel), suspensas desde 25 de Agosto de 2024" devido ao agravamento das tensões entre Israel e o Hezbollah libanês, "a partir de terça-feira, 27 de Agosto de 2024", indicou a companhia aérea num comunicado de imprensa enviado à AFP.

Os clientes "que possuam reserva de voos de/para Beirute ou Telavive programados antes de 1 de Setembro de 2024 inclusive" podem adiar ou cancelar a sua viagem gratuitamente, segundo a Air France.

A retoma dos voos na terça-feira também diz respeito à Transavia, subsidiária do grupo, indicou um dos porta-vozes à agência de notícias AFP.

A decisão de suspender os voos foi justificada com o agravamento das tensões entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah. Em resposta ao assassinato de um dos seus líderes militares num ataque israelita, em 30 de Julho, o Hezbollah lançou ataques contra bases militares em Israel e nos Montes Golã sírios, ocupados por Telavive.

Esta situação levou Israel a responder, destruindo "milhares de plataformas de lançamento de foguetes do Hezbollah", e declarando o estado de emergência militar.

As primeiras companhias aéreas a cancelar os voos com escala em Telavive foram as norte-americanas Delta e United, mas rapidamente se juntaram outras, como a American Airlines, a Ryanair e a easyJet.

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou há dias o prolongamento da suspensão dos voos para Beirute até 30 de setembro, e para Telavive e Teerão (capital do Irão) até 2 de Setembro.