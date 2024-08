Juventude volta a estar no centro das atenções em Machico

Arranca hoje a quarta edição da ‘Semana da Juventude’ de Machico. Numa iniciativa da Câmara Municipal local, estão previstos quatro dias com várias acções, tendo sempre os mais jovens como ‘público-alvo’.

Do programa fazem parte, por exemplo, actividades cujo foco passa pela educação ambiental, mas também pelo desporto.

Neste primeiro dia, conte com uma acção de sensibilização, com início marcado para as 10 horas, na praia de areia amarela da Banda d’Além, na vila de Machico, no âmbito do galardão Bandeira Azul, que a mesma ostenta.

Para as 14 horas está agendada a abertura do Mural alusivo a esta ‘Semana da Juventude de Machico’, no campo ‘Tristão Vaz Teixeira’.

Nos próximos dias, pode contar com acções formativas, culturais, não faltando, também, a animação musical.

Mas, entretanto, para hoje, há outras iniciativas que deve considerar na sua agenda.

Agenda

11h00 - Cerimónia de entrega de duas viaturas à Equipa da Hospitalização Domiciliária, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a presença de Pedro Ramos, secretário que tem a tutela da saúde.

14h00 – a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau promove a festa final do seu projecto ‘Férias Divertidas 2024’, que envolve centenas de crianças e jovens. A iniciativa acontece no Auditório do Jardim Municipal, contando com a presença de José Manuel Rodrigues.

16h30 - Abertura da exposição ‘Roberto Cunha - A Paixão pelo Detalhe’, iniciativa onde estarão presentes Eduardo Jesus e José Manuel Rodrigues, na Casa-Museu Frederico de Freitas, à Calçada de Santa Clara.

21h00 – arranca mais um dia da XIX Semana Europeia de Folclore, uma iniciativa promovida pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. Pelo palco vai passar um grupo nacional, o grupo folclórico ‘Os Pescadores de Tancos’, de Santarém; de Espanha chega o ‘Agrupación Municipal e Baile Tradicional de Cuntis’, na Galiza. O encerramento desta jornada caberá ao Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, promotor da ideia.

21h00 - ‘Withe Fhashion Party’, um desfile de moda que assinala 10 anos da carreira de João Pedro. Iniciativa acontece no Complexo Balnear das Salinas, em Câmara de Lobos.

Efemérides

1551 - Lisboa é atingida por um tremor de terra.

1749 - Nasce o escritor, poeta e filósofo alemão Johann Wolfgang von Goethe, expoente do Romantismo, autor de "Fausto", "A Paixão do Jovem Werther", "Afinidades Eletivas".

1810 - Início da terceira invasão francesa, com a tomada de Almeida, junto à fronteira de Vilar Formoso.

Foto Thomas S. St. Clair

1963 - Realiza-se uma marcha sobre Washington, Estados Unidos, em defesa dos direitos da população negra. O activista político norte-americano Martin Luther King declara 'I have a dream'.

1984 - A comunidade asiática da África do Sul tem direito a voto, pela primeira vez na história do país, em eleições nacionais. A maioria dos 410 mil eleitores asiáticos boicota o acto eleitoral.

2003 - O governo russo aprova o projecto para a criação do espaço económico comum entre a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, recebe o primeiro Passaporte Electrónico Português (PEP) numa cerimónia que assinala, em Lisboa, o lançamento do novo documento, que pretende ser mais seguro e difícil de falsificar.

Foto Arquivo

2008 - Os donos de cães potencialmente perigosos vão passar a ser responsabilizados criminalmente pelos seus ataques, segundo a proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros.

2008 - Barack Obama é nomeado candidato do Partido Democrata às eleições de Novembro para a Presidência dos Estados Unidos por aclamação, por sugestão da sua ex-adversária nas primárias democratas Hillary Clinton. O senador Joe Biden é nomeado formalmente candidato do Partido Democrata à vice-presidência dos Estados Unidos, em Denver, Estados Unidos.

2008 - O futebolista português Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador da edição 2007/2008 da Liga dos Campeões em futebol que ajudou o Manchester United a conquistar, ao apontar oito golos, em Monte Carlo, Mónaco.

Pensamento do dia