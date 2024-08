PPM quer equipa de prevenção e sensibilização para os riscos de incêndios na Madeira

O PPM Madeira veio, esta tarde, voltar a defender a criação de uma equipa de prevenção e sensibilização junto das populações para os riscos de incêndios e sua prevenção.

Já temos vindo a alertar várias vezes para este problema dos vários incêndios que têm deflagrado na Madeira, sendo que a última vez que alertamos, foi no dia 24 de Novembro de 2023, e se tivessem dado ouvidos ao nosso alerta, dava tempo mais que suficiente para sensibilizar as populações e planear o combate a incêndios ainda na sua fase inicial Paulo Brito, coordenador do PPM Madeira

No mesmo comunicado, fazendo referência ao grande incêndio que assolou recentemente a Região, o coordenador do partido, Paulo Brito, questiona "quem deu autorização para a utilização de fogos de rebentação?", uma vez que estes engenhos estão proibidos durante a época de Verão. Por isso, o PPM espera "que agora não haja o 'sacudir a água do capote', nem o 'jogo do empurra', que se apurem os factos e que sejam tiradas ilações e lições futuras, para que a Madeira não volte a viver o drama que vivemos todos uma vez mais à custa da irresponsabilidade de alguém", sublinhou.