Prevenção de incêndios no Parque Ecológico do Funchal reforçada

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal e a vereadora com o pelouro do Ambiente, Bruno Pereira e de Nádia Coelho, respectivamente, estiveram, hoje, no Parque Ecológico do Funchal (PECOF) para agradecer "todo o empenho, profissionalismo e dedicação" dos profissionais aos longo da última semana, "em que estiveram em vigilância permanente" por causa dos incêndios que assolaram a Região.

Bruno Pereira realça o importante trabalho efectuado pelos funcionários do PECOF, nomeadamente "procedendo" a diversas acções "de vigilância e rondas", contribuindo para a normalidade da situação "nesta reserva natural".

O autarca relembrou ainda que durante os dias dos incêndios, particularmente nos dias em que o fogo rondou os limites do concelho do Funchal também os Bombeiros Sapadores do município "intensificaram as acções de vigilância", tendo sido, inclusivamente, colocados "meios, no terreno", para a eventualidade de serem necessários.

Durante os incêndios, a CMF reforçou os meios pesados nas zonas do Pico do Areeiro e PECOF, em concreto com a colocação de dois veículos florestais de combate a incêndios, dois autotanques, um veículo tático de Grande Capacidade (30.000 litros) e 14 operacionais no Parque Ecológico do Funchal.

Até ao final do Verão, o veículo táctico de Grande Capacidade (com capacidade para 27 mil litros de água) ficará no PECOF, juntando-se assim aos cinco tanques de água existentes.

O PECOF é um espaço natural e de protecção ambiental sob a gestão da CMF, criado em 1994 e que, então, iniciou uma estratégia de conservação da natureza e aposta na educação ambiental enquanto ferramenta de partilha de conhecimento e mobilização da comunidade, incluindo espaços de recreio e lazer foram bem como adicionadas infra-estruturas de apoio ao turismo e ao desporto de natureza.

Presentemente, o PECOF tem uma área aproximada de 8 km² que se estende desde o seu limite Sul nos 470 metros de altitude, junto a confluência do Ribeiro do Pisão com a Levada de Santa Luzia, até ao limite Norte, aos 1818 metros de altitude, no Pico do Areeiro. A Oeste, toda a extensão da propriedade tem limite pela Ribeira de Santa Luzia, e a Este acompanha a Estrada Regional 103, entre a Ribeira das Cales e o Poiso, e a Estrada Regional 202, entre o Poiso e o Pico do Areeiro.