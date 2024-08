Vítor Bruno ambiciona FC Porto de alto nível perante Rio Ave

O FC Porto precisa de estar ao mais alto nível para triunfar na receção ao Rio Ave, no sábado, da terceira jornada da I Liga de futebol, antecipou hoje o treinador Vítor Bruno, enaltecendo a qualidade vila-condense.

"O Rio Ave é muito capaz e tem momentos de requinte, sobretudo com bola. O treinador [Luís Freire] está na quarta época consecutiva no clube e tem conhecimento profundo do futebol português. Tudo isso joga a favor do adversário, que nos tem criado dificuldades num passado recente. Será um jogo complicado e temos de estar altamente conectados com os nossos valores", antecipou o técnico, em conferência de imprensa.

Os 'dragões' integram o quinteto de líderes do campeonato, a par do campeão nacional Sporting, Famalicão, Moreirense e Vitória de Guimarães, com seis pontos, enquanto os vila-condenses retificaram a derrota inaugural em Alvalade (3-0) com um triunfo caseiro sobre o Farense (1-0) na última ronda.

"Muito sinceramente, não me parece que o adversário venha jogar mais na expectativa. O que eu sei é que, muitas vezes, as equipas adaptam-se em função daquilo que o jogo pede. Há fases em que o Rio Ave estará mais baixo ou mais alto [em campo], assim como nós podemos controlar com bola ou tentar ferir em transição. O jogo vai vivendo diferentes momentos", notou.

Vítor Bruno voltou a elogiar o extremo brasileiro Galeno, que, apesar de adaptado a lateral-esquerdo nas vitórias sobre Gil Vicente (3-0), na jornada inaugural da I Liga, e Santa Clara (2-0), é o melhor marcador do FC Porto em 2024/25, com quatro golos em três jogos - metade dos quais de grande penalidade.

"A pasta dos penáltis tem sido entregue ao Galeno. É uma forma de ter números ao longo da época e de atenuar um eventual sentimento [de desagrado] que possa ter por estar a jogar num espaço diferente. Não temo nada em relação a ele. É um grandíssimo profissional e sei que me vai dar tudo aquilo que eu lhe pedir", indicou.

O extremo tem ocupado a habitual posição do compatriota Wendell, que integrou os trabalhos de pré-temporada do FC Porto em finais de julho, após ter representado a seleção do Brasil na Copa América, nos Estados Unidos, e aguarda pela estreia oficial sob orientação de Vítor Bruno.

"É percetível, entendível e aceitável que o Wendell possa estar chateado e desiludido, inclusive comigo. Sou o primeiro a reconhecê-lo. Agora, a verdade é que quem tem estado no lugar dele tem feito um caminho brilhante. O Galeno dá uma capacidade e segurança defensiva monstruosa, apesar de não estar na sua posição de raiz e de olharmos muitas vezes para ele em função do pendor ofensivo", explicou.

Titular no empate com o tricampeão angolano Petro Luanda (1-1), orientado pelo português Ricardo Chéu, num encontro de preparação realizado na terça-feira no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, Wendell foi hoje convocado pela seleção brasileira para a receção ao Equador e a visita ao Paraguai, em 07 e 11 de setembro, das sétima e oitava jornadas da fase sul-americana de qualificação para o Mundial2026, respetivamente.

"Sentimos que ele não vinha nas condições ideais [depois das férias] e poderia ser nefasta uma utilização demasiado precoce. Há passos a dar de forma consistente e criteriosa, tendo alguma sensibilidade para perceber o momento do jogador. Ele está convocado e é alguém com quem contamos profundamente. Tem tido um rendimento cada vez melhor em termos de trabalho diário e de compromisso e está a aproximar-se das suas reais valias", concluiu.

O FC Porto, integrado no quinteto de líderes, com seis pontos, recebe o Rio Ave, 11.º classificado, com três, no sábado, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da terceira jornada da I Liga, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.