Roberto Martínez anuncia seis novidades para jogos da Liga das Nações

O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, anunciou hoje seis novidades no lote de 25 convocados para os dois jogos da Liga das Nações em relação à convocatória para o último europeu.

O guarda-redes Rui Silva surge na lista em detrimento de Rui Patrício, enquanto na defesa entram Renato Veiga e Tiago Santos, tendo saído Pepe, que anunciou o fim da carreira, Danilo e João Cancelo, no meio-campo Pedro Gonçalves é novidade, ficando de fora Otávio, que já falhou o europeu por lesão, e, no ataque, são duas as novidades, com Geovany Quenda e Francisco Trincão, saindo o lesionado Gonçalo Ramos e Francisco Conceição.

O selecionador escolheu Diogo Costa, José Sá e Rui Silva para a baliza, os laterais Diogo Dalot, Nelson Semedo, Nuno Mendes e Tiago Santos e os centrais António Silva, Gonçalo Inácio, Rúben Dias e Renato Veiga.

Para o meio-campo, foram escolhidos Rúben Neves, João Palhinha, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Pedro Gonçalves, enquanto no ataque figuram Geovany Quenda, João Félix, Pedro Neto, Francisco Trincão, Rafael Leão, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe a Croácia, em 05 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19:45.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.