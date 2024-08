Império de Ronaldo duplica em dois anos

Bom dia. O grande destaque desta sexta-feira, 30 de Agosto de 2024, nos jornais nacionais é dado a Cristiano Ronaldo e as contas, possíveis, à diversificação de negócios que tem feito, nomeadamente nos últimos dois anos. Ontem, hoje em pelo menos uma capa, o craque madeirense recebeu mais um prémio de carreira para o Museu CR7.

No semanário Expresso:

- "195 mil lisboetas vivem em casas sem construção antíssísmica"

- "Império de empresas de Ronaldo duplica em dois anos"

- "Cartas secretas não aproximaram Pedro Nuno de Montenegro"

- "PS quer alargar duas semanas prazo para aborto"

- "Nova lei da imigração deixa ilegais nadadores-salvadores"

- "Prestação da casa pode ser aliviada até Euro160"

- "Maternidades do Oeste e da Margem Sul vão ser reorganizadas"

- "Ex-autarca comunista quer voltar a Setúbal e ataca PCP"

- "Paralímpicos: a revolução da inclusão é em Paris"

- "O comprimido azul já chegou aos mais jovens"

- "Grupo Wagner mais fraco um ano após morte de Prigozhin"

- "O Expresso vai mudar"

- "Rentrée: Marcelo com livros e Capicua"

- "Timor condecora"

No semanário Nascer do Sol:

- "PJ e secretas sem rei nem roque. A PJ e o SSI estão sem diretor"

- "IRS. 'Borla' vai sentir-se já em setembro. Bastonária da OCC alerta que muitos poderão pagar acerto em 2025"

- "António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. 'Depois da covid o ser humano alterou muito a sua atitude. Acho que o egoísmo se instalou'"

- "Maria Luís Albuquerque debaixo de fogo, mas desempenho no tempo da troika joga seu favor"

- "Regime alterado para bolseiros poderem dar aulas"

- "SNS já tem hino. Autora foi aluna de Calcanhoto"

- "Saúda. Varandas Fernandes ataca bastonário"

- "Sven-Goran Eriksson 1948-2024. O príncipe da Luz que chegou do frio"

No Correio da Manhã:

- "Aguiar esconde valor milionário de 10 imóveis. Presidente da Assembleia da República não declarou"

- "Morrem mais pessoas na estrada do que há uma década"

- "Benfica e Sporting enfrentam tubarões. CR7 homenageado no sorteio do novo modelo da Champions"

- "Águias encontram Bayern Munique, Barcelona, Atl. de Madrid e Juventus"

- "Leões recebem M. City e Arsenal"

- "Ambos [Sporting e Benfica] jogam com o Bolonha"

- "Moreirense-Benfica. Schmidt: 'Amdouin dá qualidade ao ataque'"

- "Minhotos brilham. Sp. Braga e V. Guimarães avançam na Europa"

- "FC Porto exige 5 milhões a Super Dragões"

- "Maria das Dores Meira. Ex-autarca de Setúbal gastou 103 mil Euro em cartões"

- "Mulher perdeu sangue. Casal acusa Hospital de Cascais pela morte de feto de seis meses"

- "Troia. Cirurgião identificado por dar tiros em gata"

- "Por fotografar. 'Mirones' portugueses apanhados na Galiza"

No Público:

- "Casos de doença ligeira vão ser desviados das urgências em mais quatro hospitais"

- "Mia Couto. 'Entrei em domínios em que nunca tinha entrado, no mais profundo do imaginário moçambicano'"

- "100, 150 ou 200 euros. 'Bónus' nas pensões fica a salvo de IRS em outubro e é pago por inteiro"

- "Eleições presidenciais. Marques Mendes e Centeno mais perto de serem candidatos"

- "Agricultura. Culturas intensivas sugam a água de Alcácer do Sal"

No Jornal de Notícias:

- "Villas-Boas exige milhões a Madureira por FC Porto ficar fora da Champions"

- "Trilhos do perigo. Três vítimas mortais e 165 feridos no Parque da Peneda-Gerês em dois anos e meio"

- "Tempo de serviço dos professores só é pago em outubro"

- "Sinistralidade. Registo de mortes é pior do que há dez anos"

- "Apreensões. Carros de luxo de criminosos leiloados na Internet"

- "Madeira. Incêndio foi provocado por foguete de festa privada"

- "Porto. Câmara dá vida nova a São Pedro de Campanhã"

- "Champions. Sorteio sorri ao Sporting e castiga Benfica"

- "Braga. Empate em Viena vale Liga Europa"

- "V. Guimarães. Apuramento histórico na Liga Conferência"

- "Ciclismo. Afonso Eulálio ganha no alto da Penha na despedida"

No Diário de Notícias:

- "'O financiamento do PRR que temos ao nosso dispor será executado'. [presidente da Estrutura de Missão do PRR, Fernando Alfaiate]"

- "Timor festeja 25 anos do referendo de independência"

- "Ana Gomes. 'Para Timor, foi fundamental a conversa dura de Guterres com o presidente Clinton a ameaçar retirar do Kosovo'"

- "Ameaças. Estruturas locais do Chega pressionadas para levarem manifestantes a Lisboa"

- "Questionário do Proust do ChatGPT. Sebastião Vasconcelos, chef do restaurante Mesa do Bairro, em Lisboa. 'Não sei bem porquê, mas sinto que eu e o Zach Galifianakis seríamos 'best friends''"

- "Certificados de Aforro. 'Incidente' inativa AforroNet e não há previsão para regresso"

- "Champions League. Sorteio mais simpático para Sporting, Benfica joga com cinco ex-campeões"

No Negócios:

- "Qatar procura projetos PPP para investir em Portugal"

- "Como foi a independência de Timor-Leste há 25 anos"

- "Habitação. Escolha do Governo para o IHRU já é a terceira opção"

- "Aviação. TAP está mais perto de fechar ano com as contas no verde"

- "Dívida. Mexidas no 'rating' do país ficam à espera do Orçamento"

- "#Os Mais Poderosos 2024. #06 Paulo Macedo conseguiu lucros históricos na Caixa, devolveu a ajuda de Estado e quer manter-se ao leme do banco público"

No O Jornal Económico:

- "Bruxelas rejeita administrador do Fundo de Resolução no Novobanco"

- "'Sem uma reforma do Estado, governo está a baixar impostos e amanhã poderá ter de subir outros'. [Óscar Afonso, economista e diretor da FEP]"

- "Et cetera. 25 anos do referendo para a independência de Timor-Leste. 'Na democracia somos um exemplo, apesar de o nosso estado ser ainda frágil', diz Xanana Gusmão"

- "Altice pondera venda da rede fibra ótica em Portugal. Morgan Stanley tem preferência"

- "Lisboa no topo 10 mundial do luxo imobiliário. Preços das casas subiram quase 5%"

- "Norte já tem Centro de Competências em Cibersegurança. UTAD acolhe primeira reunião em setembro"

- "Patrões alertam para problemas na aplicação das novas tabelas do IRS"

- "JE Advisory. Privatização da TAP deverá derrapar para o próximo ano"

- "'Honorários extremamente baixos não são compatíveis com o trabalho dos auditores' no Estado, diz bastonária da OROC"

- "EDP vai para tribunal para travar mecanismo de equilíbrio no mercado ibérico"

No Record:

- "Benfica. 'Sempre marquei golos', Amdouni apresenta-se e garante instinto de matador"

- "Sporting. Brighton ameaça Harder. Ingleses fazem proposta semelhante à dos leões"

- "FC Porto. Nehuén unânime"

- "Liga Europa. Rapid Viena-Sp. Braga (2-2). Resolvido em 2 minutos"

- "Liga Conferência. Zrinjski-V. Guimarães (0-4). Mais um atropelo"

- "Sorteio da Champions. Leão mais feliz"

No O Jogo:

- "FC Porto. Pérez à porta"

- "Defesa Zé Pedro renova até 2027 e braço-de-ferro com o Santos por Jair"

- "Equipa B: Alarcón, ex-Barça, assinou e Castro regressa"

- "Pretoriano: SAD reclama 5MEuro aos arguidos"

- "Fábio Vieira apresentou-se ao serviço"

- "Minho vira europeu. Conquistadores e guerreiros confirmam vagas na Liga Conferência e Liga Europa"

- "Moreirense-Benfica. 'João Mário quer sair'"

- "Benfica. Amdouni oficial. Premier ataca Morato"

- "Sporting. Harder também se complica"

E no A Bola:

- "Amdouni já fala 'à Benfica'. 'Quero ser um avançado móvel'"

- "Kaboré chegou a Lisboa"

- "Liga dos Campeões. Chuva de estrelas em Lisboa"

- "Rapid Viena-SC Braga 2-2. Gabri fez passar o susto"

- "Zrinjski Mostar-V. Guimarães 0-4. O destino sempre na mão"

- "Sporting. Brighton entra na corrida por Harder"

- "FC Porto. Pedidos Euro5 milhões a arguidos da 'Pretoriano'"