Antigo maritimista Alex Soares assina pelo Portimonense

O médio Alex Soares é o 14.º reforço do Portimonense para a temporada 2024/25, com um contrato válido por uma época, com outra de opção, anunciou hoje o clube da II Liga de futebol.

O jogador, de 33 anos, dividiu a sua formação por Benfica, Odivelas, Oeiras e Belenenses, iniciando a carreira como sénior no Esperança de Lagos.

Passou depois por Panserraikos (Grécia), Marítimo, Omonia (Chipre), Moreirense, Volos NFC (Grécia) e Petro de Luanda (Angola).

Na época passada, representou o Estoril Praia, somando apenas sete jogos oficiais pela equipa do escalão principal.

Os algarvios, despromovidos ao segundo escalão, já tinham garantido os guarda-redes Bruno Guimarães, Philip Tear e Pedro Bez, os defesas Kelechi John, Kobayashi, Jefferson Maciel e Nuno Campos, os médios Geovane e Francisco Varela e os avançados Paulo Vítor, Ruan, Elijah Benedict e Chico Banza.

A equipa de Portimão, 17.ª classificada da II Liga, com apenas dois pontos após três jornadas, recebe o Marítimo no domingo, no jogo de estreia do novo treinador Ricardo Pessoa, que sucedeu a Sérgio Vieira na terça-feira.