Ronaldo marca, mas Al Nassr perde supertaça saudita de goleada

O Al Hilal voltou hoje a ser superior ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e conquistou a Supertaça de futebol da Arábia Saudita, após vencer por 4-1, num jogo que assinalou a despedida do árbitro Artur Soares Dias.

Na final entre as duas mais importantes equipas sauditas da atualidade e com vários portugueses em campo, Jorge Jesus mostrou que o seu Al Hilal é, quase sempre, mais consistente e capaz do que o Al Nassr, de Luís Castro.

A equipa de Jesus, treinador que hoje conquistou a sua terceira Supertaça na Arábia Saudita, troféu que junta ao campeonato da última época e à Taça, até esteve a perder, com um golo de Cristiano Ronaldo pouco antes do intervalo, aos 44.

O Al Nassr contou com Cristiano Ronaldo, mas também com o internacional português Otávio, com Alex Telles, Talisca e Sadio Mane, enquanto no Al Hilal, com Rúben Neves, a dupla sérvia Milinkovic-Savic e Mitrovic esteve em grande plano.

A 'remontada' começa numa combinação entre Mitrovic e Milinkovic-Savic, para golo deste último, e depois foi Aleksandar Mitrovic a 'aniquilar' a equipa de Luís Castro, com o 2-1, com assistência de Rúben Neves, aos 64, e novo golo, o 3-1, aos 69.

Em poucos minutos tudo mudou, e coube a Malcom fechar a contagem em 4-1, aos 72 minutos, na final disputada no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz, em Abha.

Al Hilal e Al Nassr tinham chegado à final da Supertaça depois de durante a semana terem eliminado nas meias-finais o Al-Ahli Jeddah e o Al Taawoon, respetivamente.

Para Artur Soares Dias, árbitro português e internacional, de 45 anos, foi o ponto final de uma longa carreira, após duas décadas a arbitrar jogos em competições nacionais e internacionais.