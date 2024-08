José Manuel Rodrigues realça esforço de Mayra Santos em prova internacional

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu esta tarde, em audiência, a nadadora Mayra Santos no âmbito da sua participação na primeira etapa da Taça do Mundo de natação no gelo 2024/2025, que decorreu na Patagônia, na Argentina.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues realçou que “o esforço, a determinação e a perseverança são as qualidades com que Mayra Santos nos brinda, entre os melhores do Mundo da natação em gelo, e que devem ser enaltecidas e servir de exemplo”, afirmou.

Já a nanadora realçou a "experiência extraordinária" vivida na 'Winter Swimming World Cup Argentina'. "Representar Portugal pela primeira vez em uma competição de Inverno foi uma honra indescritível. Nadar em frente ao majestoso Glaciar Perito Moreno, cercada pela grandiosidade da Patagônia, foi algo que me marcou profundamente. Cada braçada nas águas gélidas me lembrava da força e da resiliência que esse lugar inspira", descreveu Mayra Santos.

Ao longo das seis provas, Mayra Santos arrecadou seis medalhas, "consagrando-se vice-campeã do mundo nos 50m e 25m livres, e campeã do Mundo do gelo nos 100m, 200m, 500m livres", podemos ler no comunicado enviado às redacções pelo parlamento madeirense.

Mayra Santos é a embaixadora da marca 'SwimMadeira-Swimming Holidays', fundada em 2022, é a única empresa madeirense especializada em férias de natação, levando os mais curiosos a nadar em alguns dos locais mais bonitos, espetaculares e intemporais, no arquipélago da Madeira, Ilha do Porto Santo e Desertas.

A atleta garante que um dos seus próximos objectivos é a realização da ligação das três ilhas, Porto Santo-Desertas-Madeira, nadar a maior distancia em oceano aberto e tentar "quebrar o recorde que já existe". Por isso diz a nadadora que "este é o momento em que eu preciso de todo o apoio dos madeirenses, como do apoio financeiro das grandes empresas. O maior desafio não é o treino, mas sim a parte financeira, porque a garra, a força, a saúde e a vontade de o fazer, eu já tenho comig", garantiu.