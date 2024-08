Sporting de visita ao Farense no arranque da terceira jornada

O campeão Sporting visita hoje o Farense, em jogo que abre a terceira jornada da I Liga de futebol, com os 'leões' em 'modo imparável' e os algarvios ainda à procura dos primeiros pontos.

Em jogo no Estádio do Algarve, com início às 20:15 e arbitragem de Tiago Martins, frente a frente estão duas equipas com contextos opostos: um Sporting dominador, com nove golos marcados em duas jornadas, e um Farense com um golo marcado e três sofridos.

A equipa de Rúben Amorim, que poderá contar com Nuno Santos, depois de ter falhado o início de época devido a lesão, mas que não terá ainda o capitão Morten Hjulmand, também lesionado, é absoluta favorita, num jogo em que tenta reforçar a liderança.

Os 'leões' são os primeiros entre os candidatos ao título a entrarem em campo, com o FC Porto, também com dois triunfos em dois jogos, a receber o Rio Ave, e o Benfica, com uma vitória e uma derrota, a jogar na Luz com o Estrela da Amadora, ambos no sábado.

Após duas jornadas, a I Liga é liderada por Sporting, FC Porto, Famalicão, Moreirense e Vitória de Guimarães, cinco equipas com duas vitórias.

Programa da terceira jornada:

- Sexta-feira, 23 ago:

Farense - Sporting, 20h15.

- Sábado, 24 ago:

Casa Pia - Santa Clara, 15h30.

FC Porto - Rio Ave, 18h00.

Famalicão - Boavista, 20h30.

Benfica - Estrela da Amadora, 20h30.

- Domingo, 25 ago:

Arouca - Nacional, 15h30.

Estoril Praia - Gil Vicente, 18h00.

AVS - Vitória de Guimarães, 20h30.

Sporting de Braga - Moreirense, 20h30.