Governo Regional aprova voto de louvor ao atleta António Ribeiro

O Conselho do Governo Regional, que decorreu hoje, sob a presidência de Miguel Albuquerque, deliberou louvar publicamente o atleta madeirense António Maria Neves Ribeiro, da Associação Académica da Universidade da Madeira e do Centro de Treino de Mar dos Escuteiros Marítimos, no Campeonato Mundial Universitário de Canoagem 2024, que conquistou ao serviço da Seleção Nacional, a medalha de prata, na categoria de K4 500 metros sprint, no escalão de seniores masculinos, bem como a Associação Académica, o Clube e a Associação Regional de Canoagem da Madeira.

António Ribeiro sagra-se vice-campeão do Mundo Universitário O madeirense António Ribeiro sagrou-se esta manhã vice-campeão do Mundo Universitário em canoagem.

Conforme noticiou o DIÁRIO, na sua edição impressa o executivo regional decidiu distinguir também 88 entidades, privadas e públicas, que através dos seus profissionais participaram na operação de combate ao incêndio rural que lavrou na Madeira, entre 14 e 26 de Agosto.

A nota com as conclusões do Conselho do Governo realça "a prontidão, o voluntarismo, a competência e o altruísmo" de todas as entidades envolvidas, "cuja abnegação deixou uma marca que permanecerá indelével na memória grata de todos".

Eis a lista completa:

- Governo da República

- Secretaria de Estado da Proteção Civil

- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil

- INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica

- Governo Regional dos Açores

- Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática dos Açores

- Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil

- Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e todo o seu staff,

- Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente

- Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

- Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

- IFCN - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza; IP-RAM

- ARM - Águas e Resíduos da Madeira, SA

- GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.

- LREC – Laboratório Regional de Engenharia Civil

- Direção Regional de Estradas

- Instituto de Segurança Social da Madeira; IP-RAM

- Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM

- IASAÚDE - Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM

- Direção Regional da Saúde

- Empresa Horários do Funchal

- Empresa de Eletricidade da Madeira

- Aeroporto Internacional da Madeira

- Aeroporto do Porto Santo

- Comando Operacional da Madeira

- Zona Militar da Madeira

- Força Aérea Portuguesa

- Força Aérea Espanhola

- Instituto Português do Mar e da Atmosfera

- Guarda Nacional Republicana

- Polícia de Segurança Pública

- Cruz Vermelha Portuguesa

- Bombeiros Municipais de Machico

- Bombeiros Voluntários de Santana

- Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

- Companhia de Sapadores do Funchal

- Bombeiros Voluntários Madeirenses

- Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos

- Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol

- Bombeiros Voluntários da Calheta

- Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz

- Equipa helitransportada H-35

- Pilotos do H-35

- Staff de apoio aos aviões Canadair

- Pilotos dos aviões Canadair

- Casas do Povo dos Concelhos afetados

- Associações dos Concelhos afetados

- Câmara Municipal de Câmara de Lobos

- Câmara Municipal da Ponta do Sol

- Câmara Municipal da Ribeira Brava

- Câmara Municipal de Santana

- Camara Municipal de São Vicente

- Casa de Saúde São João de Deus

- Associação da Hotelaria de Portugal

- População da Região Autónoma da Madeira

Empresas/ Entidades Privadas:

- Beers Tours Madeira

- CocaCola Europacific Partners

- Grupo SONAE – Continente-

- Grupo Jerónimo Martins - Pingo Doce-

- Delícias da Bia

- Eatwell, Funchal

- Empresa AFA

- Empresa Rui Castro

- Empresa Custódio Correia

- Empresa RIM

- Empresa FLORASOL

- Equipvending

- Escondidinho Machico

- Francesinha do Faial

- Hotel Portobay

- Hotel Reid's

- Imadex, Lda.

- Midnight Madeira ALSAP

- Restaurante - o Colmo Santana

- OVO GIRÃO (Nunes & Freitas, Lda.)

- Padaria e Pastelaria – Sancrupan

- Pastelaria O Galã Machico

- Ponte Velha

- Quinta do Furão

- Restaurante - A Espiga

- Restaurante - A Pipa

- Restaurante - Bragados

- Restaurante - O Pescador

- Restaurante - Pé na Água

- Savoy Signature

- Super São Roque

- Padaria Vila do Caniçal

- Pizaria Sol Doce

Outras deliberações:

Na reunião semanal do executivo foi também adjudicada a aquisição de serviços complementares (actualização do projecto) para a construção do Hospital Central da Madeira, à sociedade ARIPA – Ilídio Pelicano, Arquitetos, Lda., pelo preço de 435 mil euros.

Foi também autorizada a realização da despesa até ao montante de 2,5 milhões euros (mais IVA) inerente à empreitada de reabilitação das Estruturas Hidráulicas da Ribeira Brava, a jusante da Ponte Vermelha, "devido à necessidade e urgência em garantir a estabilidade dos muros de canalização da referida ribeira, para protecção de todas as infra-estruturas envolventes e por forma a evitar riscos para a população".

Vou igualmente aprovada a celebração de um contrato-programa com a Associação Centro Luís de Camões, no montante máximo de 12 mil euros.

Foram ainda deferidas as venda, por ajuste directo, de dois prédios rústicos localizados no sítio da Ribeira de João Gomes, no Funchal, pelos valores de 1.751 euros) e 1.600 euros, bem como de um prédio rústico em São Vicente, pelo montante global 70 mil euros.