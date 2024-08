Já foi criado um dia para homenagear os bombeiros da Região?

Na passada segunda-feira, o partido ADN-Madeira expressou “profundo agradecimento e reconhecimento pelo trabalho incansável dos bombeiros e forças de segurança no combate aos incêndios” que assolaram a Madeira durante 13 dias.

Através de um comunicado emitido, o partido sugeriu a criação do Dia do Bombeiro Madeirense, de forma a celebrar e reconhecer anualmente o papel destes profissionais na Região.

Mas será que este dia já existe?

O Dia Regional do Bombeiro foi criado em 2017, após deliberação do Conselho de Governo, na Quinta Vigia.

Este dia, que se assinala a 4 de Maio, foi criado com o intuito de “reconhecer o papel preponderante dos Corpos de Bombeiros no contexto social, humanitário e de protecção civil da Região Autónoma da Madeira” e já contou com várias cerimónias ao longo dos últimos anos.

Em 2017, as comemorações tiveram lugar no Cais 8, junto à Praça da Autonomia, e contaram com um concerto da Banda Militar da Madeira.

Desde então todos os anos é assinalado com um desfile de viaturas pela baixa da cidade e com uma cerimónia que conta com a presença de várias entidades.