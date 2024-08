Bombeiros e EMIR salvam homem no Funchal

O homem de 51 anos que se sentiu mal esta tarde e entrou em paragem cardiorrespiratória, após ter sofrido um acidente de viação na Estrada Luso-brasileira, no Funchal, já foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo o DIÁRIO apurou, a vítima foi inicialmente socorrida por médicos do Serviço de Segurança Social que iam a passar no local e posteriormente os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a EMIR iniciaram as manobras de reanimação e conseguiram reverter a situação.