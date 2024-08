Bom dia. Ao contrário de ontem, hoje o dia começou calmo nas estradas da Madeira, nomeadamente na Via Rápida.

Com o fim de Agosto e o regresso ao trabalho e, em breve, das aulas, estes são os últimos dias de calmaria rodoviária.

Onde acontecem maiores complicações, na Via Rápida e nas principais entradas do Funchal, o tráfego automóvel decorre com total normalidade. Pelo menos até agora, 8h45, não se vislumbram dificuldades.