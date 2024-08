Pelas 15h30 desta terça-feira, 27 de Agosto, um jovem de 13 anos despistou-se quando andava de bicicleta no Caminho do Monte, no Funchal.

Foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com queixas em uma das pernas.