CDS alerta para a limpeza dos caminhos florestais

Na sequência dos incêndios que, neste momento, assolam a Região Autónoma da Madeira e tendo verificado 'In loco', na manhã desta segunda-feira, na decorrência do incêndio que assolou o sítio da Quinta, Lombada da Ponta do Sol, a deputada do CDS-PP Sara Madalena, que de resto já tinha chamado a atenção para o problema durante a campanha às Regionais, alerta e sensibiliza as entidades competentes, nomeadamente IFCN e a Secretaria com a tutela, para a emergência da limpeza dos caminhos florestais que não só servem de acesso aos Bombeiros, como faixas corta fogo.

Em contacto com a população foi dito que “antes” a secretaria passava com maquinaria pesada uma vez por ano, a limpar os acessos, mas que há muitos anos deixou de fazê-lo.

Sara Madalena deixa o alerta: "Convém sair de casa, delegar e ver o que realmente interessa, o que se passa à nossa volta, sob pena da tecnocracia se sobrepor às necessidades imperiosas da população e da sua segurança", refere um comunicado de imprensa enviado às redacções.

"A Madeira não pode viver o flagelo dos incêndios ano após ano, se há mão criminosa, a justiça tem de fazer o seu trabalho, mas, também, compete às autoridades fazer o seu trabalho na prevenção e manutenção destes caminhos", conclui Sara Madalena.