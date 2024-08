O navio de cruzeiros de três mastros 'Sea Cloud Spirit', que se encontra atracado no Porto do Funchal, desde ontem, está a captar a atenção de quem passa naquela zona da cidade do Funchal.

O navio é proveniente dos Açores e a bordo trouxe 80 passageiros e 83 tripulantes.

A partida está prevista para amanhã, quarta-feira, pelas 14h00, com destino a Lisboa.