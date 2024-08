Governo da República vai avaliar pedido da Madeira para mais um meio aéreo no combate a incêndios

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, anunciou esta terça-feira que o Governo está a analisar a possibilidade de reforçar o combate aos incêndios na Madeira com mais um meio aéreo, remetendo o assunto para depois do rescaldo dos fogos. A solicitação foi feita pelo Governo Regional, que argumenta a necessidade de mais recursos para fazer face à complexidade do terreno e às condições climatéricas.

Aos jornalistas, a ministra reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos bombeiros madeirenses, destacando a orografia escarpada da ilha e os fortes ventos. No entanto, garantiu que o Governo está a acompanhar de perto a situação e a trabalhar em conjunto com os técnicos para encontrar as melhores soluções.

“Tudo o que seja para melhorar as condições dos madeirenses, nós podemos fazê-lo”, afirmou Margarida Blasco, sublinhando a importância da solidariedade entre as diferentes regiões do país. A ministra também agradeceu à equipa que se deslocou do continente para ajudar no combate às chamas, bem como à ajuda prestada pelos Açores.