IL olha com surpresa para posicionamento do PSD de Machico sobre os fachos

A Iniciativa Liberal diz olhar com surpresa para o recente posicionamento do PSD local enaltecendo os 'cuidados acrescidos' na

realização dos festejos dos Fachos, em Machico. "Onde estava a voz do partido quando o evento enfrentava uma chuva de críticas e o governo considerava seu cancelamento?", questiona António Nóbrega.

O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira afirma que "o silêncio do PSD local foi notório durante o período em que o secretário regional Pedro Ramos, responsável pela protecção civil na Madeira, considerou cancelar os Fachos", sendo que agora se apressa em elogiar medidas e esforços, "sem ter manifestado apoio público quando o evento estava sob fogo cruzado".

" Este posicionamento tardio levanta questões sobre a coerência e o verdadeiro compromisso do PSD para com o povo de Machico", considera a Iniciativa Liberal.