PAN cria petição e pede à Câmara de Machico que cancele os tradicionais 'Fachos'

O PAN-Madeira informou, através de comunicado, que pediu ao Município de Machico o cancelamento da tradicional queima dos 'Fachos', "em sinal de respeito e solidariedade para com os bombeiros que, heroicamente, têm lutado incansavelmente para combater os incêndios que devastam a nossa ilha, e em homenagem à vasta área de território que foi tragicamente destruída pelas chamas".

Reconhecemos a importância cultural e histórica desta tradição no Concelho de Machico, contudo e atendendo que a mesma envolve uso de tochas e fogo, consideramos inadequado e até desrespeitoso num momento em que a nossa ilha é assolada pelos incêndios. Esta prática, ainda que controlada, simboliza algo que, atualmente, traz imensa dor e preocupação aos madeirenses. Mónica Freitas, PAN-Madeira

O PAN diz que criou uma petição para o cancelamento dos 'Fachos', que até ao momento já reúne 263 assinaturas, estando o número a aumentar. A petição criada ontem à noite e divulgada nas redes sociais e por vários contactos, refere que "é necessário, agora mais do que nunca, unir esforços na preservação do nosso património natural, apoiar os que combatem diretamente este flagelo e mostrar respeito pelas vítimas dos incêndios. A suspensão dos 'Fachos' seria um gesto simbólico de solidariedade para com os bombeiros e as famílias afetadas, assim como uma homenagem ao vasto território destruído."

Foi enviado um pedido formal ao executivo de Machico "desafiando-os a serem exemplo e acompanharem outros Municípios que por respeito ao momento que estamos a atravessar e por questões de segurança, cancelaram os fogos de artificio".