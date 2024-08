Machico enche-se de locais e forasteiros para o espectáculo da queima dos fachos

Apesar da controvérsia em torno da queima dos fachos, que esta noite - véspera do último domingo de Agosto, festa do Santíssimo Sacramento - cumpre-se em Machico, a baixa da cidade enche-se de locais e forasteiros com a expectativa de assistirem ao espectáculo de 'fogo preso'.

Este aspecto do fogo preso foi de resto sublinhado por José Nóbrega, um funchalense que está em Machico de propósito para assistir à queima dos fachos.

"Isto não é fogo lançado para o ar e além disso é controlado", refere, para justificar o risco mínimo de incêndio e fundamentar a opinião que a tradição dos fachos deve ser cumprida, como previsto.

"Como é feito, não haverá problema", vaticina. "Nem está muito vento", complementa a esposa.

A mesma opinião tem José Rodrigues, residente no Caniço.

"Se há segurança e protecção, não vejo qual é o problema", observa o ex-emigrante.

Por estar convicto que a segurança do evento está assegurada, optou por marcar presença na noite machiquense, que promete ser novamente muito concorrida.

A frente-mar da cidade é dos locais mais concorridos neste final de tarde que antecede a secular tradição.